NYT: Трамп усилил давление на Нетаньяху по вопросу перемирия в Газе

Издание отметило, что израильские СМИ начали называть один из шагов Трампа по перемирию «присмотром за Биби» (babysitting – присмотр за ребенком). Речь идет о решении американского лидера направить в еврейское государство делегацию по обеспечению соблюдения перемирия. Трамп сделал это после того, как Израиль и палестинская группировка «Хамас» заключили соглашение о прекращении огня в соответствии с его планом, но потом начали обвинять друг друга в нанесении ударов.