NYT: Трамп усилил давление на Нетаньяху по вопросу перемирия в Газе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и его администрация стали усиливать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, от которого теперь требуется полное соблюдение условий перемирия в секторе Газа, пишет The New York Times.

Издание отметило, что израильские СМИ начали называть один из шагов Трампа по перемирию «присмотром за Биби» (babysitting – присмотр за ребенком). Речь идет о решении американского лидера направить в еврейское государство делегацию по обеспечению соблюдения перемирия. Трамп сделал это после того, как Израиль и палестинская группировка «Хамас» заключили соглашение о прекращении огня в соответствии с его планом, но потом начали обвинять друг друга в нанесении ударов.

По данным газеты, Трамп также выражает недовольство действиями Нетаньяху публично. По его мнению, израильский премьер может дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Источники в разговоре с изданием подчеркнули, что Трамп считает необходимым жестче контролировать Нетаньяху для недопущения нарушений режима прекращения огня. Американский президент в том числе заставил Нетаньяху извиниться перед Катаром за авиаудар по офису «Хамаса» в Дохе, по словам собеседников NYT.

22 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не намерен устанавливать крайний срок для разоружения движения «Хамас» в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. По словам Вэнса, США сосредоточены на обеспечении устойчивости перемирия и подготовке к послевоенному восстановлению региона. Он подчеркнул, что сделка, поддержанная Вашингтоном, требует постоянного контроля и взаимодействия с израильской стороной.

