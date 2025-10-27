Никитин заявил о возможном возобновлении авиасообщения между РФ и Южной Кореей
Возможность возобновить авиасообщение между Россией и Южной Кореей прорабатывается, однако не в качестве приоритета, а наравне с другими странами, рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.
«Такие варианты в проработке действительно есть, но, как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверхприоритет», – объяснил министр в ответ на вопрос про авиасообщение между РФ и Южной Кореей.
По словам главы Минтранса РФ, вопрос прорабатывается «в числе прочих».
Еще в марте 2023 г. глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации говорил, что Россия может возобновить прямое авиасообщение с Вьетнамом, Монголией и Южной Кореей до конца года. Кроме того, российские авиаперевозчики должны были проработать вопрос о начале полетов в ряд африканских стран, включая Эфиопию, ЮАР, Алжир и Тунис.