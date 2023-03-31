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Южная Корея рассмотрит заявку на возобновление авиасообщения с Россией

Ведомости

Южная Корея рассматривает заявление о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, поданное российской авиакомпанией, передает министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны.

«Министерство находится в процессе рассмотрения заявления о выполнении полетов от российской авиакомпании и профильных органов», – сказали в министерстве (цитата по ТАСС).

Официальное объявление и обнародование прочих деталей возможно лишь после завершения процедуры рассмотрения.

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации ранее заявил, что Россия может в этом году возобновить прямое авиасообщение с Вьетнамом, Монголией и Южной Кореей. Кроме того, российские авиаперевозчики прорабатывают возможность начала полетов в ряд африканских стран, включая Эфиопию, ЮАР, Алжир и Тунис, добавил Нерадько. Сейчас у отечественных авиакомпаний есть рейсы в 34 страны.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их число входят Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных