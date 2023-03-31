Южная Корея рассмотрит заявку на возобновление авиасообщения с Россией
Южная Корея рассматривает заявление о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, поданное российской авиакомпанией, передает министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны.
«Министерство находится в процессе рассмотрения заявления о выполнении полетов от российской авиакомпании и профильных органов», – сказали в министерстве (цитата по ТАСС).
Официальное объявление и обнародование прочих деталей возможно лишь после завершения процедуры рассмотрения.
Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации ранее заявил, что Россия может в этом году возобновить прямое авиасообщение с Вьетнамом, Монголией и Южной Кореей. Кроме того, российские авиаперевозчики прорабатывают возможность начала полетов в ряд африканских стран, включая Эфиопию, ЮАР, Алжир и Тунис, добавил Нерадько. Сейчас у отечественных авиакомпаний есть рейсы в 34 страны.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их число входят Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.