Южная Корея рассмотрит заявку на возобновление авиасообщения с Россией

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации ранее заявил, что Россия может в этом году возобновить прямое авиасообщение с Вьетнамом, Монголией и Южной Кореей. Кроме того, российские авиаперевозчики прорабатывают возможность начала полетов в ряд африканских стран, включая Эфиопию, ЮАР, Алжир и Тунис, добавил Нерадько. Сейчас у отечественных авиакомпаний есть рейсы в 34 страны.