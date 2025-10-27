Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР
Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает Telegram-канал Кремля.
В начале переговоров российский лидер передал свои наилучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну. «Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», – отметил Путин.
Президент также выразил благодарность за визит в Москву в «напряженное и ответственное время» и подчеркнул, что Россия придает большое значение сотрудничеству с КНДР.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с Цой Сон Хи заявил, что отношения России и КНДР получили очень мощный импульс за прошедшие три с половиной месяца. Развитие получили принципиальные договоренности лидеров двух стран, достигнутые в июне 2024 г., сказал он.
Цой Сон Хи в начале своей речи подчеркнула, что ощущает «теплоту взаимоотношений» России и Северной Кореи.