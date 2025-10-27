Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с Цой Сон Хи заявил, что отношения России и КНДР получили очень мощный импульс за прошедшие три с половиной месяца. Развитие получили принципиальные договоренности лидеров двух стран, достигнутые в июне 2024 г., сказал он.