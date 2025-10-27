Газета
Лавров: отношения России и КНДР получили очень мощный импульс

Ведомости

Отношения России и КНДР получили очень мощный импульс за прошедшие три с половиной месяца, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи.

Развитие получили принципиальные договоренности президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, достигнутые в июне 2024 г., сказал он.

Цой Сон Хи в начале своей речи подчеркнула, что ощущает «теплоту взаимоотношений» России и Северной Кореи.

На встрече обсуждается международная повестка дня, ситуация в России и КНДР и в Евразии, а также взаимодействие сторон.

Визит главы МИД КНДР состоялся по приглашению министерств двух государств, говорилось в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). По информации российского внешнеполитического ведомства, северокорейский министр будет находиться в РФ с рабочим визитом с 26 по 28 октября.

19 июня 2024 г. Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер тогда отметил, что документ ляжет в основу отношений России и Северной Кореи на длительную перспективу.

