Премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в интервью телерадиовещателю Yle, что не исключает открытия границы с Россией в обозримом будущем.
При этом он подчеркнул, что для этого необходимо вернуть прежнюю практику взаимодействия пограничных служб, когда обе стороны не пропускали через границу людей без надлежащих документов. По словам Орпо, сейчас предпосылок к этому не видно.
18 сентября постоянный член Совета безопасности России и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов отмечал, что от разрыва экономических и гуманитарных связей с Россией в наибольшей степени пострадали жители юго-восточных регионов Финляндии. По его словам, со временем власти республики осознают, что для страны более выгодны добрососедские отношения с Москвой, чем сохраняющаяся политика враждебности.
Финские власти начали постепенно закрывать границу осенью 2023 г. Решение власти страны объясняли потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.