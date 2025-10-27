18 сентября постоянный член Совета безопасности России и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов отмечал, что от разрыва экономических и гуманитарных связей с Россией в наибольшей степени пострадали жители юго-восточных регионов Финляндии. По его словам, со временем власти республики осознают, что для страны более выгодны добрососедские отношения с Москвой, чем сохраняющаяся политика враждебности.