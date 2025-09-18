Газета
Главная / Политика /

Иванов: юго-восток Финляндии обезлюдел без туристов из РФ

Ведомости

Жители Финляндии больше всего пострадали от решения властей страны разорвать связи с Россией, в особенности экономика рухнула в юго-восточной части республики, рассказал постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС.

«Это выбор финского правительства, не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может», – заявил Иванов.

Он также выразил мнение, что власти Финляндии вскоре начнут понимать, что для их государства более выгодны «добрососедские отношения с Россией», чем продолжающаяся враждебность с их стороны.

8 сентября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что противостояние с Россией может привести к краху Финляндии, причем навсегда. Тогда он подчеркнул, что Москва больше не будет «миндальничать» в отношениях с Хельсинки, как это было в 1944 г.

1 сентября стало известно, что в городе Миккели в Финляндии вблизи российской границы начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Личный состав штаба Североатлантического альянса в городе на начальном этапе составит порядка 10 человек. В будущем его численность увеличится примерно до 50 военных.

