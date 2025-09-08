Медведев пригрозил Финляндии «крахом» при противостоянии с Россией

В той же колонке замглавы Совбеза заявил, что Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. После вступления НАТО, по его словам, Финляндия под видом оборонных мероприятий проводит конфронтационный курс на подготовку к конфликту с Россией.