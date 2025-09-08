Медведев пригрозил Финляндии «крахом» при противостоянии с Россией
Противостояние с Россией может привести к краху Финляндии, причем навсегда. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в колонке ТАСС «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».
Он отметил, что Москва больше не будет «миндальничать» в отношениях с Хельсинки, как это было в 1944 г.
«Читать им добрые сказки про муми-троллей – тоже. Как говорится, sitä saa, mitä tilaa: что заказываешь, то и получаешь», – добавил Медведев.
В той же колонке замглавы Совбеза заявил, что Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. После вступления НАТО, по его словам, Финляндия под видом оборонных мероприятий проводит конфронтационный курс на подготовку к конфликту с Россией.
1 сентября стало известно, что в городе Миккели в Финляндии вблизи российской границы начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Личный состав штаба Североатлантического альянса в городе на начальном этапе составит порядка 10 человек. В будущем его численность увеличится примерно до 50 военных.