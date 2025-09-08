Газета
Главная / Политика /

Медведев: Финляндия готовит плацдарм для нападения на Россию

Ведомости

Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

После вступления НАТО, по его словам, Финляндия под видом оборонных мероприятий проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией.

1 сентября стало известно, что в городе Миккели в Финляндии вблизи российской границы начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Личный состав штаба Североатлантического альянса в городе на начальном этапе составят порядка 10 человек. В будущем его численность увеличится примерно до 50 военных.

21 августа премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки не принял решение по отправке финских солдат на Украину, решение будет принято после договоренностей. Орпо отметил, что Финляндия – страна на границе с Россией, ЕС и НАТО, в связи с чем у страны «большая ответственность за безопасность Европы».

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России предупреждали о угрозах столкновения с НАТО после вступления республики в альянс. Президент России Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к НАТО.

