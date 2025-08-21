Премьер Финляндии оценил возможную отправку солдат на Украину
Хельсинки не принял решение по отправке финских солдат на Украину, решение будет принято после договоренностей. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Yle.
«Это не пустяки – отправлять финских солдат на задания. Когда будет ясно, какова операция и какие задачи она включает, мы примем решение о роли Финляндии», – сказал он.
Орпо отметил, что Финляндия – страна на границе с Россией, ЕС и НАТО, в связи с чем у страны «большая ответственность за безопасность Европы».
Премьер говорил в марте, что Финляндия не намерена направлять военнослужащих на территорию Украины. Орпо подчеркнул, что Финляндия готова оказывать помощь Украине любым другим подходящим для страны способом.
В августе появилась информация о том, что западные войска все же могут разместить на Украине. 19 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что Франция, Великобритания и Германия готовы направить своих военнослужащих в страну после заключения мира. По его словам, для России это не создаст проблем.