Премьер Финляндии оценил возможную отправку солдат на Украину

В августе появилась информация о том, что западные войска все же могут разместить на Украине. 19 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что Франция, Великобритания и Германия готовы направить своих военнослужащих в страну после заключения мира. По его словам, для России это не создаст проблем.