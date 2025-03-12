Финляндия не намерена отправлять свои войска на Украину
Финляндия не намерена направлять военнослужащих на территорию Украины, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в ходе выступления в парламенте, сообщает «РИА Новости».
Орпо подчеркнул, что Финляндия готова оказывать помощь Украине любым другим подходящим для страны способом. Премьер-министр выразил мнение о том, что может сложиться опасная ситуация, если финские военные подвергнутся «риску конфликта» с армией из соседней страны.
10 марта министр иностранных дел Дании заявил о готовности страны отправить свои войска на Украину, но после заключения мирного соглашения. При этом министр отметил, что реальных планов по предполагаемому размещению миротворцев пока нет.
17 февраля The Washington Post со ссылкой на свои источники писала, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 000 военнослужащих.