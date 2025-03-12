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Финляндия не намерена отправлять свои войска на Украину

Ведомости

Финляндия не намерена направлять военнослужащих на территорию Украины, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в ходе выступления в парламенте, сообщает «РИА Новости».

Орпо подчеркнул, что Финляндия готова оказывать помощь Украине любым другим подходящим для страны способом. Премьер-министр выразил мнение о том, что может сложиться опасная ситуация, если финские военные подвергнутся «риску конфликта» с армией из соседней страны.

10 марта министр иностранных дел Дании заявил о готовности страны отправить свои войска на Украину, но после заключения мирного соглашения. При этом министр отметил, что реальных планов по предполагаемому размещению миротворцев пока нет.

17 февраля The Washington Post со ссылкой на свои источники писала, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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