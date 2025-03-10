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Расмуссен заявил о готовности Дании отправить войска на Украину

Ведомости

Дания готова отправить свои войска на Украину, но после заключения мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен в интервью DR.

«Мы заявили, что Дания в принципе готова принять участие [в размещении миротворческих сил], если будут подходящие условия», – сказал он.

При этом министр отметил, что реальных планов по предполагаемому размещению миротворцев пока нет.

Предложения об отправке западных войск на Украину начали поступать с февраля 2024 г. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда заявил, что в Европе нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, но не исключил размещения войск в будущем. Западные страны отвергли предложение, но далее началось обсуждение размещения миротворческого контингента ЕС после достижения мирного соглашения.

В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон готов отправить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия в урегулировании конфликта. По его словам, принять такое решение им было непросто.

17 февраля The Washington Post со ссылкой на свои источники писала, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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