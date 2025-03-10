Расмуссен заявил о готовности Дании отправить войска на Украину

Предложения об отправке западных войск на Украину начали поступать с февраля 2024 г. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда заявил, что в Европе нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, но не исключил размещения войск в будущем. Западные страны отвергли предложение, но далее началось обсуждение размещения миротворческого контингента ЕС после достижения мирного соглашения.