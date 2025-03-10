Расмуссен заявил о готовности Дании отправить войска на Украину
Дания готова отправить свои войска на Украину, но после заключения мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен в интервью DR.
«Мы заявили, что Дания в принципе готова принять участие [в размещении миротворческих сил], если будут подходящие условия», – сказал он.
При этом министр отметил, что реальных планов по предполагаемому размещению миротворцев пока нет.
Предложения об отправке западных войск на Украину начали поступать с февраля 2024 г. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда заявил, что в Европе нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, но не исключил размещения войск в будущем. Западные страны отвергли предложение, но далее началось обсуждение размещения миротворческого контингента ЕС после достижения мирного соглашения.
В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон готов отправить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия в урегулировании конфликта. По его словам, принять такое решение им было непросто.
17 февраля The Washington Post со ссылкой на свои источники писала, что страны Европы рассматривают возможность отправки на территорию Украины от 25 000 до 30 000 военнослужащих.