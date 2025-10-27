Комитет Госдумы отклонил повышение штрафов для чиновников за оскорбление россиян
В Госдуме рекомендовали отклонить инициативу о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их запросов. Это следует из решения комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, обратил внимание «Коммерсантъ».
Законопроект предлагает изменения в ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и ч. 4 и 5 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление должностным лицом).
По порядку рассмотрения обращений граждан предлагается повысить штраф с 5000–10 000 руб. до 10 000–20 000 руб. По статье об оскорблении – с 50 000–100 000 руб. до 75 000–150 000 руб. за первое нарушение и со 100 000–150 000 руб. до 150 000–200 000 руб. за повторное нарушение.
Инициативу внес депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин, который указал, что штрафы для чиновников не индексировались ни разу с момента их введения в 2010 и 2013 гг.
В России действует закон УК, по которому россиянам может грозить ответственность за оскорбление госслужащих. В 2023 г. Верховный суд РФ разъяснил, что оскорбление госслужащего заключается в «публичном унижении чести и достоинства, <...> совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей». Оно может быть выражено в публичном ругательстве в адрес чиновника, размещении унижающих сведений в СМИ или в интернете, а также в публичных действиях, унижающих честь и достоинство чиновника.
Осенью 2024 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев разработал законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Положение предлагалось вынести в отдельный состав преступления.