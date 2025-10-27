Комитет Госдумы отклонил повышение штрафов для чиновников за оскорбление россиян

В России действует закон УК, по которому россиянам может грозить ответственность за оскорбление госслужащих. В 2023 г. Верховный суд РФ разъяснил, что оскорбление госслужащего заключается в «публичном унижении чести и достоинства, <...> совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей». Оно может быть выражено в публичном ругательстве в адрес чиновника, размещении унижающих сведений в СМИ или в интернете, а также в публичных действиях, унижающих честь и достоинство чиновника.