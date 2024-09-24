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Оскорбление власти в интернете выделят в отдельный состав преступления

Ведомости

В Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, разработанные председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

За такое преступление предлагает ввести штраф до 1 млн руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, или же лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, поправки вносятся в ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Сейчас наказание по статье – штраф до 40 000 руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Пискарев предлагает увеличить штраф в два раза, а также повысить максимальный срок обязательных и исправительных работ – до 460 часов и двух лет соответственно.

Инициативу уже поддержало правительство, пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В 2023 г. Верховный суд РФ разъяснил, когда оскорбление представителя власти уголовно наказуемо. Там уточнили, что оскорбление госслужащего заключается в «публичном унижении чести и достоинства, <...> совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей». Оно может быть выражено в публичном ругательстве в адрес чиновника, размещении унижающих сведений в СМИ или в интернете, а также в публичных действиях, унижающих честь и достоинство чиновника.

В суде отметили, что в 2022 г. по ст. 319 УК РФ были осуждены 5912 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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