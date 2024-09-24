Оскорбление власти в интернете выделят в отдельный состав преступления
В Госдуме разработали законопроект об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, разработанные председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
За такое преступление предлагает ввести штраф до 1 млн руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, или же лишение свободы на тот же срок.
Кроме того, поправки вносятся в ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Сейчас наказание по статье – штраф до 40 000 руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Пискарев предлагает увеличить штраф в два раза, а также повысить максимальный срок обязательных и исправительных работ – до 460 часов и двух лет соответственно.
Инициативу уже поддержало правительство, пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
В 2023 г. Верховный суд РФ разъяснил, когда оскорбление представителя власти уголовно наказуемо. Там уточнили, что оскорбление госслужащего заключается в «публичном унижении чести и достоинства, <...> совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей». Оно может быть выражено в публичном ругательстве в адрес чиновника, размещении унижающих сведений в СМИ или в интернете, а также в публичных действиях, унижающих честь и достоинство чиновника.
В суде отметили, что в 2022 г. по ст. 319 УК РФ были осуждены 5912 человек.