Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире

По словам журналиста, за пределами англоязычного мира отношение к Путину остается положительным. «Если вы находитесь в Азии, на Ближнем Востоке или в Восточной Европе, вы не встретите никого, кому бы он не нравился. Путин – это своего рода глобальная знаменитость», – сказал Карлсон.