Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин, по его мнению, является самым популярным мировым лидером. Об этом он сказал в интервью RTVI US.
«Он самый популярный лидер в мире – и с большим отрывом», – подчеркнул Карлсон, добавив, что его вывод основан на личных наблюдениях во время поездок по разным странам.
По словам журналиста, за пределами англоязычного мира отношение к Путину остается положительным. «Если вы находитесь в Азии, на Ближнем Востоке или в Восточной Европе, вы не встретите никого, кому бы он не нравился. Путин – это своего рода глобальная знаменитость», – сказал Карлсон.
Карлсон считает, что симпатии к российскому президенту объясняются тем, что «он поставил интересы своей страны выше собственных» – в отличие от многих западных лидеров.
В июле Такер заявил, что Путин проделал грандиозную работу для России.
В феврале 2024 г. Карлсон провел интервью с Путиным в Москве. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. В ходе интервью президент России объяснил американскому журналисту исторический контекст к возникновению конфликта. В том интервью Путин сказал: «Сегодняшнее немецкое начальство руководствуется интересами коллективного Запада, нежели национальными интересами».