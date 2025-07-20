Такер Карлсон: Путин проделал грандиозную работу для России
Президент РФ Владимир Путин проделал грандиозную работу для России, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью немецкой газете Bild.
«Ваша страна [ФРГ] идет ко дну, Россия поднимается. Вы должны быть в ярости на собственных политиков. Вместо этого вы в ярости на Путина, это меня смешит», – сказал он.
Карлсон также указал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель разрушила страну, пустив мигрантов. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц, по словам журналиста, продолжает делать то же самое. Карлсон подчеркнул, что Германии необходимо заняться важными для граждан проблемами, а не искать врага в Путине.
В феврале 2024 г. Карлсон провел интервью с Путиным в Москве. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. В ходе интервью президент России объяснил американскому журналисту исторический контекст к возникновению конфликта. В том интервью Путин сказал: «Сегодняшнее немецкое начальство руководствуется интересами коллективного Запада, нежели национальными интересами».