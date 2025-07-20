В феврале 2024 г. Карлсон провел интервью с Путиным в Москве. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. В ходе интервью президент России объяснил американскому журналисту исторический контекст к возникновению конфликта. В том интервью Путин сказал: «Сегодняшнее немецкое начальство руководствуется интересами коллективного Запада, нежели национальными интересами».