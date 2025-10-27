Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве военных на бесплатное жилье
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект о внесении изменений в закон о статусе военнослужащих с целью уточнения порядка обеспечения их жильем. Проект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Согласно тексту проекта, военнослужащие могут однократно воспользоваться правом на получение жилья либо средств на его приобретение за исключением случаев улучшения жилищных условий.
«При этом прямо устанавливается, что обеспечение военнослужащих жилыми помещениями или средствами на их приобретение в качестве членов семей других военнослужащих или иных граждан не является основанием для отказа в признании их нуждающимися в жилых помещениях при наличии у них установленных законом условий и оснований для такого признания», – говорится в тексте.
По новому законопроекту вступление военнослужащего в брак или рождение детей в его семье являются основанием для улучшения жилищных условий. Предлагается также установить единую норму площади жилого помещения для признания военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях в размере 15 кв. м.
21 октября о внесении законопроекта в Думу «Ведомостям» сообщили несколько источников. Законопроект был подготовлен Минобороны РФ. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, реализация данного законопроекта поможет решить проблемы десятков тысяч семей военнослужащих с жильем.