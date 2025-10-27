Правительство внесло в Госдуму законопроект о праве военных на бесплатное жилье

«При этом прямо устанавливается, что обеспечение военнослужащих жилыми помещениями или средствами на их приобретение в качестве членов семей других военнослужащих или иных граждан не является основанием для отказа в признании их нуждающимися в жилых помещениях при наличии у них установленных законом условий и оснований для такого признания», – говорится в тексте.