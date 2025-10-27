Газета
Главная / Политика /

МИД РФ оценил переговоры с министром иностранных дел КНДР

Ведомости

Итоги переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и его коллеги из КНДР Цой Сон Хи придадут большой импульс развитию отношений двух государств, говорится в публикации российского внешнеполитического ведомства.

«Итоги состоявшихся переговоров придадут большой импульс развитию и укреплению традиционно дружественных российско-корейских отношений, вышедших на качественно новый союзнический уровень», – подчеркнули представители МИДа.

Министры на встрече обсудили развитие двусторонних отношений. Они акцентировали внимание на реализации договоренностей, которых достигли президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в июне 2024 г. в Пхеньяне.

Визит главы МИД КНДР состоялся по приглашению МИД РФ. По информации российского внешнеполитического ведомства, северокорейский министр будет находиться в стране с рабочим визитом с 26 по 28 октября.

