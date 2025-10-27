Президентом Камеруна переизбрали 92-летнего Поля Бийю
92-летнего президента Камеруна Поля Бийю переизбрали на восьмой срок. В ходе голосования он получил 53,66% голосов. В то же время ведущий кандидат оппозиционных сил Исса Чирома набрал 35,19%. Об этом сообщил конституционный совет страны, передает The Washington Post.
Переизбрание Бийи вызвало волну протестов в Камеруне. По данным газеты, они привели к гибели не менее четырех человек.
После объявления результатов голосования Чирома заявил, что силы безопасности открыли огонь по мирным жителям, убив двоих в его родном городе Гаруа. «Убейте меня, если хотите, но я освобожу эту страну любыми средствами. Какая вопиющая безнаказанность», – сказал он.
Бийя занимает пост президента с 1982 г., с момента досрочной отставки его предшественника Ахмаду Ахиджо. В 1984 г. он победил на президентских выборах, получив 99,98% голосов. Тогда новость о намерении Бийи переизбраться на второй срок вызвала попытку госпереворота в стране, но она была подавлена.
14 октября Чирома заявил о своей победе на президентских выборах и призвал Бийю признать поражение. Чирома отметил, что режим Бийи теперь находится перед выбором: либо он примет правду выборов, либо «решит ввергнуть страну в хаос, который оставит неизгладимый шрам в сердце нашей нации».