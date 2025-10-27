Президентом Камеруна переизбрали 92-летнего Поля Бийю

Бийя занимает пост президента с 1982 г., с момента досрочной отставки его предшественника Ахмаду Ахиджо. В 1984 г. он победил на президентских выборах, получив 99,98% голосов. Тогда новость о намерении Бийи переизбраться на второй срок вызвала попытку госпереворота в стране, но она была подавлена.