Делегация из Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства

Ведомости

Делегация министерства иностранных дел Сирии прибудет в Москву для подготовки плана восстановления полноценной работы сирийского посольства, включая возобновление консульских услуг. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные агентства SANA.

15 октября президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шаара прибыл в Москву с первым официальным визитом после смены власти в Дамаске в декабре 2024 г.

Во время протокольной части переговоров лидер РФ Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Дамаском, установленные еще в 1944 г., никогда не зависели от «политической конъюнктуры или особых интересов». По его словам, Россия всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он также назвал итоги прошедших в Сирии 5 октября парламентских выборов «большим успехом», отметив, что их результаты способствуют консолидации общества.

Аш-Шаара, в свою очередь, заявил, что Дамаск намерен перезапустить весь комплекс отношений с Россией. Он отметил, что они сейчас живут «в новом дне новой Сирии».

Переговоры в Кремле продолжались более двух с половиной часов. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, стороны не обсуждали возможность ответного визита Путина в Сирию.

