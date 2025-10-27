Делегация из Сирии прибудет в Москву для восстановления работы посольства

Во время протокольной части переговоров лидер РФ Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Дамаском, установленные еще в 1944 г., никогда не зависели от «политической конъюнктуры или особых интересов». По его словам, Россия всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он также назвал итоги прошедших в Сирии 5 октября парламентских выборов «большим успехом», отметив, что их результаты способствуют консолидации общества.