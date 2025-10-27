МИД РФ: США блокируют переговоры о предотвращении гонки вооружений в космосе

Россия готова возобновить переговоры с США о выработке международного соглашения, направленного на предотвращение гонки вооружений в космосе, однако американская сторона препятствует их началу. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании первого комитета Генеральной ассамблеи ООН. Его слова передают «РИА Новости».