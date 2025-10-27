Газета
Главная / Политика /

МИД РФ: США блокируют переговоры о предотвращении гонки вооружений в космосе

Ведомости

Россия готова возобновить переговоры с США о выработке международного соглашения, направленного на предотвращение гонки вооружений в космосе, однако американская сторона препятствует их началу. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании первого комитета Генеральной ассамблеи ООН. Его слова передают «РИА Новости».

Как указал Воронцов, Москва выступает за создание всеобъемлющего и юридически обязывающего инструмента, который бы обеспечивал предотвращение размещения оружия в космическом пространстве. При этом, отметил дипломат, именно Вашингтон блокирует начало подобных переговоров и не проявляет готовности к диалогу.

22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова еще один год после истечения 5 февраля 2026 г. срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители.

