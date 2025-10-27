Газета
«Хамас» заявил о передаче тела израильского заложника Красному Кресту

Военное крыло палестинской группировки «Хамас» «Бригада Иззэддина аль-Кассама» объявило, что вечером 27 октября передаст тело израильского заложника представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом пишет The Times of Israel.

Согласно заявлению боевиков, передача запланирована на 21:00 по местному времени. При этом личность погибшего заложника не раскрывается.

Вечером 21 октября палестинская группировка «Хамас» передала МММК тела еще двух израильских заложников. 

13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. После этого стороны неоднократно нарушали перемирие.

