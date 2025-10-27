С базы ВМС США в Гуантанамо эвакуировали 1 000 человек из-за урагана «Мелисса»
Около 1 000 человек были эвакуированы с военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на юго-востоке Кубы из-за приближения урагана «Мелисса», сообщает The New York Times.
По данным издания, в выходные военные организовали четыре чартерных рейса и задействовали грузовой самолет C-17 для перевозки второстепенного персонала министерства обороны, а также родственников военнослужащих и подрядчиков, которые проживают на базе круглый год.
После эвакуации людей разместили в США, в том числе на военно-морской базе Пенсакола (штат Флорида), где им предложено остаться на срок до двух недель, пока не минует опасность.
На базе Гуантанамо остаются около 3 000 человек, включая сотрудников, обеспечивающих функционирование объекта и безопасность. Власти подчеркнули, что эвакуация носит превентивный характер и направлена на снижение возможных рисков, связанных с надвигающимся штормом.
Ранее The Guardian писало, что на Ямайке объявлена чрезвычайная ситуация из-за надвигающегося урагана «Мелисса». Скорость ветра превышает 250 км/ч, что, по оценкам метеорологов, делает этот шторм одним из самых мощных, когда-либо бушевавших в Карибском регионе.