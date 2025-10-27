Ямайке грозят масштабные разрушения из-за урагана «Мелисса»
На Ямайке объявлена чрезвычайная ситуация из-за надвигающегося урагана «Мелисса», пишет The Guardian. Скорость ветра превышает 250 км/ч, что, по оценкам метеорологов, делает этот шторм одним из самых мощных, когда-либо бушевавших в Карибском регионе.
В столичном районе Нью-Кингстон пока сохраняется относительное затишье. Однако, по словам местных жителей, атмосфера напряжена: каждое новое предупреждение метеослужб сулит острову разрушения, обильные дожди, опасные для жизни наводнения и ураганные порывы ветра, способные разрушать здания.
Особенно уязвимыми считаются прибрежные районы. На Трежер-Бич в приходе туристического Сент-Элизаб уже ощущается сильный ветер. Этот регион сильнее других пострадал от урагана «Берил» в прошлом году, и многие жители лишь недавно восстановили свои дома.
Министр местного самоуправления Ямайки Десмонд Маккензи предупредил, что «многие населенные пункты не переживут наводнение». Он подчеркнул, что Кингстон, расположенный в низине, «не застрахован от последствий». Власти задействовали 881 убежище и закрыли оба международных аэропорта.
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс распорядился провести обязательную эвакуацию жителей Порт-Ройала и шести других районов, включая залив Олд-Харбор.
По словам экспертов, ураган «Мелисса» сочетает два опасных фактора – стремительное усиление и медленное продвижение, что делает его потенциально катастрофическим. Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупреждает о риске масштабных разрушений инфраструктуры, перебоев с электричеством и связью, а также изоляции целых населенных пунктов.