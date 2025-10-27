Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на Москву
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили два вражеских беспилотника, которые планировали атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
По его словам, на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб. Дополнительных подробностей об инциденте Собянин не привел.
В ночь на 27 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника над регионами РФ. Над территорией Московского региона отражена атака 40 БПЛА, из них 34 летели на Москву.
Ранее также стало известно, что в аэропорту Калуги введены ограничения на вылет и прилет самолетов. Как пояснили в Росавиации, мера имеет временный характер и направлена на обеспечение безопасности полетов.