Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на Москву

Ведомости

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили два вражеских беспилотника, которые планировали атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По его словам, на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб. Дополнительных подробностей об инциденте Собянин не привел.

В ночь на 27 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника над регионами РФ. Над территорией Московского региона отражена атака 40 БПЛА, из них 34 летели на Москву.

Ранее также стало известно, что в аэропорту Калуги введены ограничения на вылет и прилет самолетов. Как пояснили в Росавиации, мера имеет временный характер и направлена на обеспечение безопасности полетов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь