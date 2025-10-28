Минобороны сообщило об уничтожении 23 беспилотников над регионами России

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны ВС России уничтожили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.



14 БПЛА сбито над территорией Брянской области, четыре беспилотника – над Тульской областью, три – над Московским регионом, в том числе – два, летевшие на Москву. Еще два дрона уничтожено над территорией Орловской области.