Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили дрон, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

27 октября в 22:26 мск Собянин также сообщал, что военные сбили еще два летевших на Москву дрона.

По данным Минобороны России, вечером 27 октября было уничтожено 23 беспилотника над различными регионами страны. Так, 14 БПЛА сбили над Брянской областью, четыре – над Тульской, три – над Московским регионом, включая два, направлявшихся к Москве. Еще два дрона были уничтожены над Орловской областью.

До этого военное ведомство сообщало, что в промежутке с 18:00 до 20:00 мск силы ПВО также сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью.

