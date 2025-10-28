Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

По данным Минобороны России, вечером 27 октября было уничтожено 23 беспилотника над различными регионами страны. Так, 14 БПЛА сбили над Брянской областью, четыре – над Тульской, три – над Московским регионом, включая два, направлявшихся к Москве. Еще два дрона были уничтожены над Орловской областью.