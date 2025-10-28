Газета
Главная / Политика /

Трамп: США будут побеждать в войнах без политкорректности

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация отказывается от политкорректности в вопросах национальной обороны и намерена добиваться военных побед, «как никто прежде». Об этом он сказал, выступая перед американскими военнослужащими на борту авианосца USS George Washington, который находится на базе ВМС США в Йокосуке.

«В отличие от прежних администраций мы не будем политкорректны. Когда речь идет о защите США, мы будем использовать все необходимые средства. Начиная с сегодняшнего дня, побеждая в войнах, мы будем это делать как никто прежде», – подчеркнул Трамп (цитата по Reuters).

Американский лидер прибыл на базу вместе с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Ранее Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках критически важных минералов и редкоземельных элементов.

Переговоры между Такаити и Трампом прошли 28 октября в Токио. Это была первая встреча японского премьера с главой Белого дома после ее вступления в должность 21 октября. Для Трампа визит стал первым в Японию во время его второго президентского срока. Всего американский лидер посещал страну четыре раза, последний – в 2019 г.

