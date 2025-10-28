6 октября российская внешняя разведка сообщила, что спецслужбы Великобритании готовятся к провокации против России на фоне ее успехов в спецоперации и неудачных попыток Лондона достичь «стратегического поражения» Москвы. По данным СВР, несколько россиян, перешедших на сторону ВСУ, должны атаковать один из ко­раблей ВМС Украины.