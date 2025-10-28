Газета
Главная / Политика /

СВР: генштаб Франции готовит к развертыванию на Украине воинский контингент

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон грезит военной интервенцией на Украину, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. Генеральный штаб ВС Франции, по данным ведомства, готовит воинский контингент для развертывание на территории Украины.

Количество военных составляет до 2000 солдат и офицеров. В СВР РФ сообщили, что сейчас армия размещена в приграничных с Украиной районах Польши и проходит обучение.

Большая часть французского формирования состоит из штурмовиков иностранного легиона из стран Латинской Америки. В ближайшее время планируется переброска в центральные части Украины.

По данным СВР, в случае утечки информации Париж готов заявить, что речь идет о небольшой группе инструкторов, помогающих Киеву обучать мобилизованных ВСУ.

6 октября российская внешняя разведка сообщила, что спецслужбы Великобритании готовятся к провокации против России на фоне ее успехов в спецоперации и неудачных попыток Лондона достичь «стратегического поражения» Москвы. По данным СВР, несколько россиян, перешедших на сторону ВСУ, должны атаковать один из ко­раблей ВМС Украины.

