Захарова: Макрону стоит отправить солдат охранять французские музеи
Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит отправить своих солдат охранять музеи, чтобы их не ограбили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она привела данные, по которым во Франции насчитывается 1123 музея. По словам Захаровой, вместо переброски на Украину 2000 солдат их нужно по двое отправить охранять эти объекты культуры, чтобы не получилось, как с Лувром.
28 октября в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что генеральный штаб ВС Франции готовит воинский контингент для развертывание на территории Украины. Количество военных составит до 2000 солдат и офицеров.
19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих. Ограбление прошло за семь минут. Охранники эвакуировали посетителей и сумели выгнать грабителей, которые пытались поджечь свой грузовик при побеге.