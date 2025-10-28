Газета
Шойгу: зарубежные спецслужбы пытаются проникнуть на важные объекты для диверсий

Ведомости

Зарубежные спецслужбы пытаются внедряться на важные российские объекты для диверсий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе.

По его словам, угрозы исходят и от разведывательных служб иностранных государств, и от международных террористических организаций. Он подчеркнул, что речь идет не только о физических объектах и терактах с использованием взрывчатки и беспилотников.

«Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

28 октября в ЦОС ФСБ сообщили, что оперативники задержали 19-летнего жителя Симферополя по обвинению в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника МВД по Крыму. По данным спецслужбы, фигурант собирался взорвать личный автомобиль сотрудника полиции.

