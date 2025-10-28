ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного сотрудника МВД

13 октября ФСБ сообщила, что в Москве был предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. Как утверждали в спецслужбе, убийство готовилось украинскими спецслужбами совместно с «Исламским государством» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). ФСБ заявляла, что задержаны четверо подозреваемых: трое граждан России и выходец из Центральной Азии – непосредственный исполнитель.