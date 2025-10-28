ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного сотрудника МВД
По версии спецслужбы, фигурант арендовал квартиру напротив дома проживания сотрудника полиции, где организовал наблюдение за его транспортом. Посредством схрона задержанный получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства. Масса взрывчатого вещества в нем составляла более 400 г.
После совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы. Сейчас он арестован.
13 октября ФСБ сообщила, что в Москве был предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. Как утверждали в спецслужбе, убийство готовилось украинскими спецслужбами совместно с «Исламским государством» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). ФСБ заявляла, что задержаны четверо подозреваемых: трое граждан России и выходец из Центральной Азии – непосредственный исполнитель.
В сентябре в ФСБ заявили, что пресекли деятельность сети украинских агентов в Санкт-Петербурге, планировавших теракт против руководителя оборонного предприятия. По версии спецслужбы, злоумышленники намеревались взорвать его автомобиль.