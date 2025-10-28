Газета
Литва заявила, что оставит за собой право блокировать калининградский транзит

Литва продолжит считать своим правом закрытие транзита в Калининградскую область в целях безопасности, заявил в эфире национального радио глава МИДа республики Кестутис Будрис.

«Мы оставляем за собой возможность закрытия калининградского транзита, если нам это будет необходимо для обеспечения безопасности», – отметил министр. Он не исключил возможность полного перекрытия транзита.

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область, объяснив это «угрозой контрабанды». Еще в феврале 2024 г. руководство республики ограничивало высадку и посадку граждан России на станциях Кяна и Кибартай при следовании транзитом в Калининград. Это было разрешено только «в исключительных случаях» по решению пограничной службы.

