Литва заявила, что оставит за собой право блокировать калининградский транзит

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область, объяснив это «угрозой контрабанды». Еще в феврале 2024 г. руководство республики ограничивало высадку и посадку граждан России на станциях Кяна и Кибартай при следовании транзитом в Калининград. Это было разрешено только «в исключительных случаях» по решению пограничной службы.