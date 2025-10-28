Кремль ответил на угрозы Литвы перекрыть транзит в Калининград

Кремль ответил на угрозы Литвы перекрыть транзит в КалининградРегион является неотъемлемой частью России
В Кремле видели заявления властей Литвы о планах помешать транзиту в Калининград. Россия обеспечит связь с регионом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы будем обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом, с неотъемлемой частью Российской Федерации», – подчеркнул представитель Кремля.
26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область в связи с «угрозой контрабанды». Он оценил инциденты и сбои в работе аэропортов как «гибридную атаку» на страну, на которую «необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами».
28 октября министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что республика продолжит считать своим правом закрытие транзита в Калининградскую область, если это будет необходимо для обеспечения безопасности. Он допустил возможность полного перекрытия транзита.
В феврале 2024 г. руководство Литвы ограничивало высадку и посадку россиян на станциях Кяна и Кибартай при следовании транзитом в Калининград. Это было разрешено «в исключительных случаях» по решению пограничной службы.