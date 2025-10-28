Кремль ответил на угрозы Литвы перекрыть транзит в Калининград

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область в связи с «угрозой контрабанды». Он оценил инциденты и сбои в работе аэропортов как «гибридную атаку» на страну, на которую «необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами».