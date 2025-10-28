Кремль обвинил польского премьера Туска в оправдании терроризма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который ранее фактически одобрил теракты против российских энергетических объектов в Европе.
По словам представителя Кремля, подобные высказывания «должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и европейских столицах». Песков отметил, что «любому здравомыслящему человеку на месте европейцев следовало бы задуматься, стоит ли быть в тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и поддерживающим право других стран на террористические действия».
Он подчеркнул, что тема «крайне актуальна для размышлений», но, по его словам, «в Европе почему-то предпочитают не обращать на это внимания».
27 октября Туск заявил, что решение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов «Северные потоки», означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза.