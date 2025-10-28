Кремль обвинил польского премьера Туска в оправдании терроризма

По словам представителя Кремля, подобные высказывания «должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и европейских столицах». Песков отметил, что «любому здравомыслящему человеку на месте европейцев следовало бы задуматься, стоит ли быть в тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и поддерживающим право других стран на террористические действия».