Кремль обвинил польского премьера Туска в оправдании терроризма

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который ранее фактически одобрил теракты против российских энергетических объектов в Европе.

По словам представителя Кремля, подобные высказывания «должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и европейских столицах». Песков отметил, что «любому здравомыслящему человеку на месте европейцев следовало бы задуматься, стоит ли быть в тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и поддерживающим право других стран на террористические действия».

Он подчеркнул, что тема «крайне актуальна для размышлений», но, по его словам, «в Европе почему-то предпочитают не обращать на это внимания».

27 октября Туск заявил, что решение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов «Северные потоки», означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза.

