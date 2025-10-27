Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Туск заявил о праве Украины атаковать объекты РФ в Евросоюзе

Ведомости

Решение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов «Северных потоков», означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Дональд Туск в интервью Sunday Times.

«Это решение суда означает, что Украина может действовать в рамках международного права, защищая свои интересы и атакуя объекты, связанные с Россией, в любой точке Европы», – сказал он.

17 октября суд Польши выступил против выдачи подозреваемого в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» гражданина Украины, а также освободил его из-под стражи.

Сийярто назвал скандальным решение по обвиняемому в подрыве «Северных потоков»

Политика / Международные отношения

До этого Туск говорил, что Польша не намерена выдавать фигуранта дела. По его словам, кабмин страны всегда выступал против строительства трубопроводов. Диверсия произошла 26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 17 октября заявил, что решение польского суда об отказе в экстрадиции обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца в Германию позволяет террористам совершать подобные преступления в Европе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте