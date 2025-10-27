Туск заявил о праве Украины атаковать объекты РФ в Евросоюзе
Решение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов «Северных потоков», означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Дональд Туск в интервью Sunday Times.
«Это решение суда означает, что Украина может действовать в рамках международного права, защищая свои интересы и атакуя объекты, связанные с Россией, в любой точке Европы», – сказал он.
17 октября суд Польши выступил против выдачи подозреваемого в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» гражданина Украины, а также освободил его из-под стражи.
До этого Туск говорил, что Польша не намерена выдавать фигуранта дела. По его словам, кабмин страны всегда выступал против строительства трубопроводов. Диверсия произошла 26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 17 октября заявил, что решение польского суда об отказе в экстрадиции обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца в Германию позволяет террористам совершать подобные преступления в Европе.