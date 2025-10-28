Газета
Главная / Политика /

Песков: в ЕС есть небольшая группа государств, которые защищают свои интересы

Ведомости

Несмотря на «милитаристскую истерику» стран – участниц Евросоюза (ЕС), в объединении также есть государства, которые хотят действовать в защиту своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но имеется также, пускай малочисленная, группа государств, которые преследуют целью защиту своих собственных интересов, интересов своих народов. И эти государства отстаивают свои права в рамках Евросоюза, используя те механизмы, которые предусмотрены в Евросоюзе», – сказал представитель Кремля. По его словам, в Европе давят на такие страны и подавляют их активность.

Так он прокомментировал вопрос о том, как в Кремле оценивают действия премьер-министра Виктора Орбана, который выступает против финансовой поддержки Украины со стороны ЕС.

28 октября Орбан заявил, что намерение ЕС использовать замороженные российские активы для предоставления «репарационного кредита» Киеву в размере 140 млрд евро может спровоцировать прямое столкновение между Россией и Европой и стать «прелюдией к войне». Он отметил, что единственным способом избежать дальнейшего обострения остаются прямые переговоры между Москвой и Брюсселем, на необходимости которых Венгрия продолжает настаивать.

