Лукашенко: США могут «разыгрывать спектакль» в отношении РФ по Украине
Вашингтон может «разыгрывать спектакль» в отношении РФ по Украине, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
«Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту – это разыгрываемый спектакль», – сказал он.
Лукашенко заявил, что ситуация требует завершения конфликта без игр, поскольку гибнет много людей.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в августе объявил, что игра за будущее Украины и безопасность всей Европы вошла в решающую фазу. Он отметил, что сегодня стало еще очевиднее, что «Россия уважает только сильных», а президент РФ Владимир Путин «в очередной раз доказал», что он «умный игрок».
Заявление об этом прозвучало после встречи Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Тогда американский лидер объявил, что речь в урегулировании конфликта теперь идет не о прекращении огня, а о мирном соглашении. Вместе с тем 22 октября Вашингтон объявил о введении новых санкций против нефтяных компаний из России.