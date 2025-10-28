Песков: европейцам придется долго «содержать» Киев
Европейским странам придется долго «содержать» украинские власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Взяв на поруки такого клиента в виде киевского режима, европейцам долго придется их содержать. Киевский режим умеет всемирно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно, и, думаю, что они будут продолжать эту практику», – считает он.
По его словам, это будет продолжаться «не один, не два и не три года». Песков считает, что европейцам «придется раскошеливаться все дольше и все больше».
28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется поддержка Евросоюза еще на «два-три года». Об этом он сказал в контексте предложения Еврокомиссии о постепенном разблокировании замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины.
Politico со ссылкой на источники писало в сентябре, что в Евросоюзе изучают способ изъять 140 млрд евро российских активов в пользу Украины без участия Венгрии, которая препятствует этому плану. Для принятия такого решения необходимо заручиться поддержкой всех 27 стран – членов блока, и Еврокомиссия считает, что существует юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений.