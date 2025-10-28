Лавров: РФ заинтересована в разработке США ресурсов Евразии
Россия заинтересована в том, чтобы США и другие страны принимали участие в разработке ресурсов Евразии «к всеобщему благу», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
При этом дипломат подчеркнул, что Россия не может согласиться с тем, что НАТО превратит Евразию в свою «вотчину».
«Влияние это в силу агрессивной политики альянса в большинстве случаев крайне негативно. Возникает резонный вопрос: если общая тенденция такова, то хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем», – сказал Лавров.
Министр отметил, что сейчас важно уйти от мышления времен холодной войны и обустраивать мировое географическое пространство с учетом политики многополярного мира.
27 октября Лавров прилетел в Минск с официальным визитом. III Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит 28–29 октября. Это дипломатическая площадка, на которой обсуждаются ключевые вызовы и перспективы обеспечения стабильности в Евразийском регионе.