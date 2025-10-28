Лавров: РФ заинтересована в разработке США ресурсов Евразии

«Влияние это в силу агрессивной политики альянса в большинстве случаев крайне негативно. Возникает резонный вопрос: если общая тенденция такова, то хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем», – сказал Лавров.