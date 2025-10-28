Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Губернатор ЯНАО рассказал Путину о повышении уровня рождаемости в регионе

Ведомости

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял третье место по уровню рождаемости в России в 2024 г., сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

«Одно из таких самых главных достижений, которыми мы гордимся, – по итогам прошлого года вышли на третье место по рождаемости в стране. <...> Каждая четвертая семья многодетная. Если я не ошибаюсь, в России, кажется, в среднем каждая десятая», – отметил глава автономного округа.

Путин напомнил, что сейчас 25% школьников в регионе проходят обучение во вторую смену. По словам Артюхова, увеличение рождаемости и трехкратный рост количества многодетных семей заставляет развивать и социальную инфраструктуру. В ЯНАО идет строительство восьми новых школ, еще около шести образовательных учреждений находятся в капитальном ремонте.

Встречу Путина с губернатором автономного округа в Кремле анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства продолжает заниматься региональной тематикой.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её