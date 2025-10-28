Губернатор ЯНАО рассказал Путину о повышении уровня рождаемости в регионе
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял третье место по уровню рождаемости в России в 2024 г., сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
«Одно из таких самых главных достижений, которыми мы гордимся, – по итогам прошлого года вышли на третье место по рождаемости в стране. <...> Каждая четвертая семья многодетная. Если я не ошибаюсь, в России, кажется, в среднем каждая десятая», – отметил глава автономного округа.
Путин напомнил, что сейчас 25% школьников в регионе проходят обучение во вторую смену. По словам Артюхова, увеличение рождаемости и трехкратный рост количества многодетных семей заставляет развивать и социальную инфраструктуру. В ЯНАО идет строительство восьми новых школ, еще около шести образовательных учреждений находятся в капитальном ремонте.
Встречу Путина с губернатором автономного округа в Кремле анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства продолжает заниматься региональной тематикой.