Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп назвал атомные бомбардировки Японии «небольшим конфликтом»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом». Отношения между Токио и Вашингтоном остаются крепкими и дружественными уже долгое время, сообщил он  в ходе визита в Японию. 

«После столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», – заявил американский лидер (цитата по «РИА Новости»).

28 октября Трамп провел переговоры с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Это была первая встреча японского премьера с главой Белого дома после ее вступления в должность 21 октября. Для Трампа визит стал первым в Японию во время его второго президентского срока. Всего американский лидер посещал страну четыре раза, последний – в 2019 г.

США и Япония подписали соглашение о поставках полезных ископаемых

Политика / Международные новости

Агентство Reuters отмечало, что визит Трампа имеет не только символическое, но и экономическое значение. До этого президент получил от Токио инвестиционные обязательства на сумму $550 млрд в обмен на смягчение американских импортных тарифов. Министр торговли США Говард Латник и его японский коллега Ресэй Акадзава обсудили возможные инвестиции в энергетическую инфраструктуру во время обеда в Токио.

В рамках визита в Токио Трамп подписал соглашение с японской стороной о поставках критически важных минералов и редкоземельных элементов. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте