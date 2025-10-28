Трамп назвал атомные бомбардировки Японии «небольшим конфликтом»
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом». Отношения между Токио и Вашингтоном остаются крепкими и дружественными уже долгое время, сообщил он в ходе визита в Японию.
«После столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», – заявил американский лидер (цитата по «РИА Новости»).
28 октября Трамп провел переговоры с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Это была первая встреча японского премьера с главой Белого дома после ее вступления в должность 21 октября. Для Трампа визит стал первым в Японию во время его второго президентского срока. Всего американский лидер посещал страну четыре раза, последний – в 2019 г.
Агентство Reuters отмечало, что визит Трампа имеет не только символическое, но и экономическое значение. До этого президент получил от Токио инвестиционные обязательства на сумму $550 млрд в обмен на смягчение американских импортных тарифов. Министр торговли США Говард Латник и его японский коллега Ресэй Акадзава обсудили возможные инвестиции в энергетическую инфраструктуру во время обеда в Токио.
В рамках визита в Токио Трамп подписал соглашение с японской стороной о поставках критически важных минералов и редкоземельных элементов.