Трамп назвал атомные бомбардировки Японии «небольшим конфликтом»

28 октября Трамп провел переговоры с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Это была первая встреча японского премьера с главой Белого дома после ее вступления в должность 21 октября. Для Трампа визит стал первым в Японию во время его второго президентского срока. Всего американский лидер посещал страну четыре раза, последний – в 2019 г.