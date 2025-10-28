Газета
Министр ФРГ рассказала о «запретных зонах» для немецких женщин из-за мигрантов

Ведомости

Министр здравоохранения Германии Нина Варкен заявила, что в стране есть «запретные зоны» для женщин, в которых они не чувствуют себя в безопасности из-за мигрантов. Об этом она заявила в интервью Table Briefings.

«Действительно, молодые и пожилые женщины часто чувствуют себя небезопасно в общественных местах и ​​избегают определенных мест и маршрутов, имеют при себе перцовый баллончик», – сказала она. Варкен заявила, что значительная часть насильственных преступлений в стране связана с подозреваемыми-иностранцами.

Кроме того, она поддержала высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца, что проблема миграции «заметна в облике городов». Тогда на уточняющий вопрос, что именно он имел в виду, канцлер посоветовал журналистам «спросить своих дочерей».

25 октября Bild сообщал, что около 4000 человек вышли на демонстрацию в немецком городе Билефельд (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) после высказываний канцлера. Слова Мерца вызвали резкое осуждение как со стороны оппозиции, так и со стороны коалиционных партнеров из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Многие политики и общественные деятели назвали заявление Мерца «расистским и дискриминационным».

