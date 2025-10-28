Британия провела военные учения вблизи российской границы

По данным Bloomberg, следующим шагом может стать развертывание британского контингента на Украине после возможного заключения мирного соглашения. Пакет помощи, который готовит Лондон, оценивается более чем в 100 млн фунтов стерлингов. Он предусматривает обучение украинских военных вдали от линии фронта, а также участие британских ВВС и ВМС в контроле воздушного и морского пространства.