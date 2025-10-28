Британия провела военные учения вблизи российской границы
Британская армия провела в Латвии крупнейшие за последние 30 лет военные учения Forest Guardian, в ходе которых отрабатывались взаимодействие солдат, беспилотников и роботов, пишет Bloomberg. Цель маневров – проверить новые технологии управления боем и повысить мобильность армии в условиях современного конфликта.
Маневры проходили всего в нескольких сотнях километров от российской границы. В ходе операции британские войска отрабатывали засады с помощью роботов-разведчиков и дронов, координируя действия через Cobalt.
Учения проводились на заброшенном советском аэродроме, превращенном в импровизированный командный центр. Там британские военные испытали цифровую систему управления полем боя Cobalt, разработанную британским стартапом Arondite, которая объединяет связь с дронами, роботизированной техникой и артиллерией.
В учениях участвовали 250 солдат 3-го батальона бригады 3 SCOTS, а также военные из Канады и Латвии. К ним присоединились инженеры из компаний Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries, Iveco Group и L3Harris Technologies, тестировавшие беспилотные платформы, включая Ghost X и автономные машины Gereon и Viking.
Несмотря на успех испытаний, военные отмечают проблемы с помехами GPS и сложностями эксплуатации техники в болотистой местности. Следующий этап испытаний британская армия проведет в Финляндии, где рельеф еще более сложен.
По данным Bloomberg, следующим шагом может стать развертывание британского контингента на Украине после возможного заключения мирного соглашения. Пакет помощи, который готовит Лондон, оценивается более чем в 100 млн фунтов стерлингов. Он предусматривает обучение украинских военных вдали от линии фронта, а также участие британских ВВС и ВМС в контроле воздушного и морского пространства.
21 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны Евросоюза и НАТО ведут деструктивную политику и стремятся сорвать инициативы. По его словам, Россия научилась противостоять подобным действиям.