Президент Колумбии заявил о планах его похищения со стороны США и Израиля

Ведомости

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил спецслужбы США и Израиля в разработке планов его похищения и заключения под стражу. Об этом он заявил во время митинга в Боготе.

По словам колумбийского лидера, американские и израильские структуры якобы рассматривают возможность его похищения силами ЦРУ, «Моссада» и управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

«Они могут попытаться найти способы похитить президента Колумбии силами "Моссад", ЦРУ, DEA, чтобы тот оказался в тюрьме – там, где его голос не будет услышан, где-нибудь подальше от Соединенных Штатов», – заявил Петро (цитата по ТАСС).

Он также обвинил Вашингтон в том, что США «выбрали мафию своим союзником в Колумбии», и подчеркнул, что его правительство продолжит отстаивать независимую политику, несмотря на давление извне.

24 октября США ввели персональные санкции в отношении президента Колумбии. Как отмечается, причиной такого решения является поддержка деятельности колумбийских наркокартелей.

