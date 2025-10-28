Газета
Лавров и глава МИД Словакии отметили важность развития отношений

Ведомости

Главы МИД РФ и Словакии Сергей Лавров и Ян Кубиш провели встречу на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. Они обсудили важность развития взаимодействия в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщило российское ведомство.

Кроме того, Лавров и Кубиш отметили необходимость поддержания двусторонних контактов и межпарламентского диалога.

Главы внешнеполитических ведомств также провели обмен мнениями по вопросам международной повестки дня, которые представляют взаимный интерес России и Словакии.

В рамках конференции Лавров также провел переговоры с главой МИД Мьянмы Тан Свеем. Они обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества стран в рамках политического диалога, а также торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.

