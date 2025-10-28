Лавров и глава МИД Словакии отметили важность развития отношений

Главы МИД РФ и Словакии Сергей Лавров и Ян Кубиш провели встречу на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. Они обсудили важность развития взаимодействия в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщило российское ведомство.