Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы перспективы углубления сотрудничества

Ведомости

Главы МИД РФ Сергей Лавров и Мьянмы Тан Свей в ходе встречи на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества стран на приоритетных направлениях. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Среди приоритетных направлений в российском МИДе отметили политический диалог, а также торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи. Кроме того, Москва и Нейпьидо договорились о продолжении координации усилий на международной и региональной аренах.

По итогам переговоров Лавров и Свей подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран и план межмидовских консультаций на 2025–2027 гг.

23 июня директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что Россия в 2025 г. может отменить визы для граждан Мьянмы, Иордании и Бахрейна.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте