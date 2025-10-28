Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы перспективы углубления сотрудничества
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Мьянмы Тан Свей в ходе встречи на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества стран на приоритетных направлениях. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Среди приоритетных направлений в российском МИДе отметили политический диалог, а также торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи. Кроме того, Москва и Нейпьидо договорились о продолжении координации усилий на международной и региональной аренах.
По итогам переговоров Лавров и Свей подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран и план межмидовских консультаций на 2025–2027 гг.
23 июня директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что Россия в 2025 г. может отменить визы для граждан Мьянмы, Иордании и Бахрейна.