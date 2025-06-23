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Россия планирует в 2025 году ввести безвизовый режим еще с тремя странами

Ведомости

В 2025 г. Россия может отменить визы для граждан Мьянмы, Иордании и Бахрейна. Об этом сообщил директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как рассказал чиновник, уже практически готово соглашение об отмене виз с Мьянмой. «Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Соответственно, ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на ВЭФ (Восточном экономическом форуме) соглашение с Мьянмой подпишем», – пояснил Кондратьев.

С Иорданией и Бахрейном переговоры также близки к финальной стадии.

Он подчеркнул, что особое значение Россия придает заключению безвизовых соглашений еще с двумя странами – с Саудовской Аравией и Малайзией. По оценкам Минэкономразвития, это может увеличить турпоток из этих стран в 2-3 раза.

Россия имеет безвизовый режим с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном, Южной Кореей, Израилем, Турцией, Таиландом, Кубой, Бразилией, Аргентиной, Египтом, ЮАР, Малайзией и другими странами. Всего россияне могут посещать без визы 125 стран и территорий. Это включает 79 стран, с которыми установлены безвизовые соглашения, и 46 стран, предоставляющих возможность получения визы по прибытии или через электронную визу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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