Россия планирует в 2025 году ввести безвизовый режим еще с тремя странами
Как рассказал чиновник, уже практически готово соглашение об отмене виз с Мьянмой. «Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Соответственно, ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на ВЭФ (Восточном экономическом форуме) соглашение с Мьянмой подпишем», – пояснил Кондратьев.
С Иорданией и Бахрейном переговоры также близки к финальной стадии.
Он подчеркнул, что особое значение Россия придает заключению безвизовых соглашений еще с двумя странами – с Саудовской Аравией и Малайзией. По оценкам Минэкономразвития, это может увеличить турпоток из этих стран в 2-3 раза.
Россия имеет безвизовый режим с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном, Южной Кореей, Израилем, Турцией, Таиландом, Кубой, Бразилией, Аргентиной, Египтом, ЮАР, Малайзией и другими странами. Всего россияне могут посещать без визы 125 стран и территорий. Это включает 79 стран, с которыми установлены безвизовые соглашения, и 46 стран, предоставляющих возможность получения визы по прибытии или через электронную визу.