Политика

Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз

Ведомости

Россия и Мьянма заключили соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран. Документ подписали министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Мьянмы Тан Свей на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает «РИА Новости».

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств подписали план межмидовских консультаций на 2025–2027 г.

23 июня директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что Россия в 2025 г. может отменить визы для граждан Мьянмы, Иордании и Бахрейна.

Россия уже имеет безвизовый режим с рядом государств, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Туркменистан, Южную Корею, Израиль, Турцию, Таиланд, Кубу, Бразилию, Аргентину, Египет, ЮАР и др. С частью из них установлены безвизовые соглашения, а ряд других предоставляют возможность получения визы по прибытии.

С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 дней. После вступления в силу этого соглашения спрос россиян на поездки в Китай вырос на 60%.

