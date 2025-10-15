Спрос россиян на полеты в Китай увеличился на 60% за месяц безвиза
В период с 15 сентября по 15 октября спрос россиян на перелеты в КНР, где начал действовать безвизовый режим с РФ, увеличился на 60% в сравнении с тем же месяцем 2024 г., подсчитали аналитики сервиса путешествий «Туту». Результаты исследования есть в распоряжении «Ведомостей».
По данным «Туту», 53% билетов в Китай за это время купили с отправлением из Москвы. Следующими городами-лидерами по этому показателю стали Владивосток (10%), Санкт-Петербург, Красноярск и Новосибирск (по 5%). В среднем один перелет в обе стороны на одного человека стал стоить на 17% дороже, чем месяцем ранее. Стоимость билетов составила 75 400 руб.
Аналитики отметили, что за период безвиза россияне стали бронировать китайские отели на 84% больше, чем в 2024 г. В материковой части государства этот показатель увеличился в два раза. В среднем стоимость брони за одну ночь сократилась на 7% и достигла 8100 руб.
При этом почти половину (47%) поездок в Китай совершили миллениалы. 32% поездок пришлось на поколение X, 12% – на зумеров.
2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Китай вводит безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом. Действие режима распространится на путешествия, продолжительность которых не превышает 30 дней.
4 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина ввести безвиз на въезд в страну российских граждан.