Спрос россиян на полеты в Китай увеличился на 60% за месяц безвиза

По данным «Туту», 53% билетов в Китай за это время купили с отправлением из Москвы. Следующими городами-лидерами по этому показателю стали Владивосток (10%), Санкт-Петербург, Красноярск и Новосибирск (по 5%). В среднем один перелет в обе стороны на одного человека стал стоить на 17% дороже, чем месяцем ранее. Стоимость билетов составила 75 400 руб.